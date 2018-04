Estas são as 6 fantasias sexuais mais comuns

Foto de

1. Ter uma ménage à trois

Ao Huffington Post, a terapeuta Vanessa Marin afirmou que "tanto casais como solteiros fantasiam com três pessoas na cama." © SÁBADO

2.Dominância e submissão

"Apesar de os homens estarem geralmente mais interessados em dominar e as mulheres em serem dominadas, este nem sempre é o caso. Algumas mulheres são dominantes e alguns homens submissos", asseguram as terapeutas Danielle Harel e Celeste Hirschman, no livro intitulado "Tornar o Amor Real: Um Guia Inteligente para a Intimidade e Paixão de Casais". © SÁBADO

3. Fetiche com pés

Gracie Landes, terapeuta do sexo e da família, diz que "as fantasias de pés são bastante comuns, especialmente em homens". "As fantasias podem incluir a estimulação genital através dos pés e até mesmo a imagem de um tipo particular de sapatos é bastante estimulante para algumas pessoas", explicou em entrevista ao Huffington Post. © SÁBADO

4. Para heterossexuais – ter relações sexuais com alguém do mesmo sexo



O autor do livro "Ela Vem em Primeiro: O Guia para dar prazer a uma mulher" de Ian Kerner, famoso terapeuta do sexo relata que nem sempre as fantasias têm de seguir a orientação sexual da pessoa. "Quando fantasiamos sobre intimidade com alguém do mesmo sexo, imaginamos como seria ser tocado por alguém estranho ou familiar ou então como eliminar concepções de géneros que normalmente adoptamos." © SÁBADO

5. Proporcionar múltiplos orgasmos

A terapeuta Kimberly Resnick Anderson afirmou ao mesmo site que a fantasia sexual mais comum dos seus clientes "é ter uma companheira que aprecie de tal maneira a companhia que os torne ainda mais excitados e envolvidos na relação, potenciando a sua satisfação sexual e aumentando o seu ego." © SÁBADO