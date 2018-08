Estas foram as actrizes mais bem pagas em 2018

10. Gal Gadot A actriz que interpretou o papel de Wonder Woman ganhou 8,79 milhões de euros este ano.

8. Cate Blanchett No ano passado, a actriz australiana já tinha ficado na oitava posição. Ganhou 10,98 milhões de euros.

7. Julia Roberts O filme Wonder – Encantador foi um sucesso nas salas de cinema. Roberts continua a ser das mais bem pagas actrizes do mundo: 11 milhões de euros.

6. Mila Kunis Conhecida por fazer a voz de Meg na série Family Guy, Kunis facturou ao longo do ano 14 milhões de euros.

4. Jennifer Lawrence Vencedora do Óscar de Melhor Actriz em 2013, Lawrence continua a ser das mais bem pagas do mundo: amealhou 16 milhões de euros.

3. Jennifer Aniston

Conhecida por ter participado na série Friends, Aniston mantém-se entre as actrizes mais famosas e com a carteira mais cheia de dinheiro, ganhando, no ano de 2018, 17,14 milhões de euros.

