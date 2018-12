Esqueça tudo o que pensava saber sobre champanhe

Foto de

Em 2014, Patrick Cappiello, foi eleito a Pessoa do Ano do mundo dos vinhos pela revista especializada Imbibe. Para o site First We Feast, o especialista em vinhos destruiu certos mitos relacionados com o champanhe. Leia tudo e faça um brilharete logo à noite. Getty Images

O champanhe deixa-nos mais embriagados e com pior ressaca do que os outros vinhos Mito. O gás faz com que as pessoas bebam mais depressa e em maior quantidade, segundo Cappiello, mas não há nada no champanhe que o torne mais forte do que os outros vinhos. Para evitar a ressaca, só tem de beber dois copos de água por cada copo de champanhe ou qualquer bebida alcoólica. A questão é: será que se vai lembrar disso na passagem de ano? Getty Images

O tamanho das bolhas indica a qualidade do champanhe Facto. Cappiello diz que as bolhas mais pequeninas significam que a bebida é melhor. Quanto mais finas e mais delicadas, melhor é o vinho. Getty Images

O champanhe é o único vinho em que as bolhas surgem naturalmente Mito. Ao fermentar, todo o vinho se torna gaseificado, segundo Cappiello, mas o gás dissipa-se eventualmente. A fermentação do champanhe acontece graças ao calor, ao álcool e ao gás. Há certos champanhes cujos produtores incentivam a fermentação depois de engarrafar a bebida ao adicionar-lhe levedura, e que tendem a ser mais caros. Getty Images

Os champanhes vintage são mais caros e sabem melhor Facto. Nos vintage, a bebida contém vinho apenas daquele ano. Para além disso, têm de ser envelhecidos durante pelo menos sete anos para adquirirem esse "estatuto" e armazenados em locais especiais para o efeito. Ao envelhecer o vinho, o sabor é suavizado. Getty Images

O champanhe só pode ser feito com as castas Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Mouniee Mito. Na região francesa de Champagne, onde se produz o mais reconhecido vinho branco espumante, crescem quatro outras castas: a Pinot Blanc, a Pinot Gris, a Petit Meslier e a Arbane. Contudo, a maioria dos produtores trabalha com apenas com a Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Mouniee. O Blanc du Blanc é um champanhe feito apenas com uvas brancas Chardonnay, o Blanc du Noir cria-se com uvas vermelhas que são brancas por dentro (Pinot Noir e Mouniee), e o Champagne Rosé faz-se deixando peles vermelhas no líquido durante a fermentação. Getty Images

O champanhe serve-se em flûtes Mito. O champanhe bebe-se melhor em copos de vinho, em vez de flûtes ou taças. É que estas duas últimas formas não deixam que as borbulhas "funcionem" devidamente. Numa flûte as bolhas saem por uma abertura demasiado estreita, irritando o nariz e a boca e afectando o sabor. Já numa taça, o efeito do dióxido de carbono será diluído, minimizando a capacidade de as bolhas trazerem odores e sabores até à superfície. Fique-se pelo meio-termo. Getty Images

O champanhe é doce Mito e facto. Há bebidas secas, e doces. Dependendo do sabor estão classificados: o Brute Nature é muito seco, contando menos de três gramas de açúcar residual; o extra brute tem cerca de seis gramas de açúcar; o brute tem à volta de 12 gramas; o sec tem entre 17 e 32 gramas e o demi-sec tem de 32 a 50 gramas de açúcar. Getty Images

O champanhe deve ser bebido com gelo Mito. A maioria das pessoas bebe o champanhe demasiado seco, defende Cappiello. Caso esteja morno, as bolhas dissipam-se, claro. Mas ao mesmo tempo, muito fresco perde aroma e sabor. Beba-o logo a seguir a tê-lo tirado do frigorífico. A partir daí, não vale a pena mantê-lo refrigerado, a não ser que queira bebê-lo ao longo de várias horas. Getty Images