Conselhos para um Natal mais harmonioso com as crianças

Para evitar momentos dramáticos no dia 25 de Dezembro, durante o momento em que se rasgam os embrulhos, a especialista comportamental garante que é melhor dividir a "abertura" das prendas pela manhã e pela tarde, ou então fazer uma gincana para procurar os presentes. "Se estão todos debaixo da árvore de Natal a abrir prendas à solta, quase de certeza que vai haver um momento de tensão que vai terminar em choro, devido a um nível de excitamento incontrolável."

Para Marín, o excesso de prendas dadas simultaneamente é um dos maiores problemas nestas situações. Marín deixa uma sugestão: "Devemos fazer do momento de abrir os presentes um ritual". Nesse ritual, cada membro da família, a começar pelo mais novo, deve escolher um embrulho e abri-lo. Durante esse tempo a família deve ficar à espera e comentar e perguntar se gostou.

A especialista deixa ainda uma sugestão: "Quanto mais pequenos forem os meninos, menos presentes de enfiada deviam receber. Como têm de brincar todo o ano, devem receber presentes espaçadamente ao longo do tempo". Outra regra de ouro? Brinquedos e jogos variados, de forma a desenvolver todas as suas capacidades.

E quanto à quantidade? As crianças devem e, acima de tudo, querem, receber muitas prendas. Mas nem sempre é possível: "Uma boa ideia para limitar o número de presentes é pedir às crianças que justifiquem o porquê de as quererem. Como têm de escrever, ficam mais cansados e rapidamente desistem". Uma advertência? Não deixem para o fim as prendas que mais gostam, para que não fiquem de fora da lista.

Getty Images