Como tornar as viagens para o trabalho mais produtivas

A revista TIME elaborou esta lista entrevistando vários profissionais de sucesso sobre como passavam o tempo decorrido durante as suas viagens até ao emprego. Soledad O'Brien, jornalista e dona do Starfish Media Group, diz que aproveita o tempo para fazer listas para tudo. Têm objectivos a curto, médio ou longo prazo, e incluem a lista de todas as chamadas a fazer, as aulas de ioga e o número de vezes que tem de ir ao ginásio para se pôr em forma.

Fazer um inventário e ouvir música relaxante

Usar as viagens para definir os objectivos do dia é o conselho de Paige Mycoskie, fundadora da Aviator Nation, uma empresa de vestuário. A caminho do trabalho ouve música clássica para inspirar-se e tem sempre consigo um bloco de notas para registar novas ideias. Na viagem para casa ouve jazz e reflecte sobre o que conseguiu realizar no trabalho.

Ir de bicicleta

Andar sobre duas rodas não só dá energia ao corpo, como também permite identificar o que é mais importante no trabalho de Brendan Synnott, CEO da PACT clothing. Ao fim do dia, andar de bicicleta possibilita focar-se no papel de pai, marido e amigo, deixando o trabalho para trás.

Parar de conduzir

Sam Shank, CEO da HotelTonight, vai de Uber para o trabalho para evitar o stress de estar a conduzir no trânsito. Deste modo, usa o tempo para organizar a agenda, ler e-mails e telefonar à mãe.

Falar com as pessoas

Randi Zuckerberg, fundadora e CEO da Zuckerberg Media, prefere ir a pé até ao trabalho, percorrendo uma distância de quatro quilómetros. Assim, a irmã de Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, faz exercício, consegue falar com os familiares ou ouvir um podcast.

Esteja a par da sua indústria

Amanda Bradford, CEO da The League dating app, é uma grande fã de podcasts sobre grandes líderes e pessoas inovadoras, e ouvi-los inspira-a a querer mais. Recomenda também ver os alertas Google sobre as notícias mais recentes sobre a sua área de trabalho, por serem uma boa leitura.