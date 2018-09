Como pode tornar menos doloroso o regresso ao trabalho?

Foto de

1. Seja turista na sua própria cidade

Se o faz nas férias em locais novos, porque não fazê-lo na cidade onde vive? "Fazer uma visita guiada ao ambiente em que vivemos ajuda-nos a olhar para o que nos rodeia de forma diferente", defende Gosia Goclowska, professora na Universidade de Bath, Inglaterra. Talvez assim ainda se sinta de férias. Getty Images

2. Reavalie as suas rotinas

Ver demasiada televisão, passar o dia a olhar para o telemóvel, "potencialmente, impedem que você aproveite o dia-a-dia", diz Rachel McCloy, professora na Universidade de Reading, em Inglaterra. Se mudar as suas rotinas quanto ao tempo que passa com estes dispositivos, terá mais tempo para si, mantendo-se mais fresco para regressar ao trabalho. Getty Images

3. Escolha o que vai ler nos próximos meses

Leia críticas, procure na internet livros que lhe interessem, peça recomendações de amigos. Se preferir uma leitura "mais leve", compre revistas, por exemplo. Faça o mesmo a que está habituado quando escolhe um livro para as férias. Getty Images

4. Não faça sempre o mesmo caminho para o trabalho

Saia de casa um pouco mais cedo do que o habitual e vá a pé ou ande de bicicleta até ao emprego. Estas pequenas mudanças podem ajudar a dar a sensação que ainda está de férias e a a sair das rotinas diárias. Getty Images

5. Ganhe novos hábitos

Quando voltamos a trabalhar tendemos a voltar a hábitos velhos e a entrar numa rotina. Alterar as suas rotinas ajuda-o a sentir-se que ainda está de férias. O que sempre quis experimentar e nunca conseguiu? Pense nisso. Getty Images

6. Saboreie as pequenas coisas

No Verão é costume que desfrute mais do pôr-do-sol, da comida e das sensações, pois nada existe para o pressionar e está mais alerta àquilo que se passa à sua volta. Tente transportar isso para o seu quotidiano. Getty Images

7. Programe o seu tempo livre

Tente não gastar o seu tempo livre só à frente da televisão. Faça algo produtivo e que lhe dê a sensação de bem-estar nas horas livres que tem. Getty Images

8. Desfrute do vestuário de Outono

Olhe para as suas roupas de Outono com os mesmos olhos e entusiasmo com que olha para o que usa no Verão. Getty Images

9. Planeie as suas viagens diárias

"Quando planeamos uma viagem, ficamos empolgados com aquilo que podemos ver, os sítios pelos quais passaremos e a comida que consumiremos", explica Rachel McCloy. Planeie algumas viagens até ao Natal para que se mantenha no "modo aventureiro". Getty Images

10. Recrie a sensação de estar de férias

Procure ouvir a música que ouviu nos países que visitou, bem como os cheiros e comida que experienciou nas férias. Getty Images

11. Junte-se a um clube ou grupo

Integre um clube de dança, de pintura, ou aprenda a fazer algo novo. Ao juntar-se a um novo grupo conhece novas pessoas e poderá fazer novos amigos. Esta alteração poderá ajudar a fugir da sensação que as férias acabaram. Getty Images

12. Faça uma resolução para Setembro

Estabeleça um objectivo para cumprir no mês em que regressa ao trabalho. Procure fazer algo novo e que o mantenha motivado, como, por exemplo, treinar para uma corrida. Getty Images

13. Concretize as suas "epifanias"

As férias dão-nos tempo para reflectir sobre aquilo que é realmente importante para nós. As epifanias podem ser positivas ou negativas, mas reflectem aquilo a que damos mesmo valor. Por isso, se teve uma epifania enquanto estava de férias que lhe disse que devia fazer um curso de escrita criativa, por exemplo, faça-o. Getty Images

14. Cozinhe com um novo ingrediente

Escolha um novo ingrediente todas as semanas. Isso poderá ser um desafio empolgante e que manterá a sensação que ainda está de férias. Getty Images

15. Coma um pequeno-almoço igual ao que come nas férias

Se no Verão comia croissants e bebia cappuccinos, tente recriar esses hábitos nos dias de trabalho, para começar o dia como começaria se ainda estivesse de férias. Getty Images