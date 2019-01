Como lidar com a ansiedade em animais?

A ansiedade, quando medicamente diagnosticada, pode demonstrar-se de várias formas nos bichos e nunca é fácil ver um animal de estimação assustado ou a esconder-se com medo de alguém ou de alguma situação. A doença torna-se mais complexa uma vez que não é possível racionalizar com cães, gatos ou outros animais e acalmá-los desta forma.

Segundo a dr.ª Dr Cherlene Lee, veterinária e fundadora do My Vet Animal Hospital em Sidney, na Austrália, aconselha que haja uma confirmação médica de que este terá mesmo tal enfermidade. "Há tantas condições que imitam ansiedade nos bichos: por exemplo, dor e problemas neurológicos. Por isso, é muito importante confirmar se é isto realmente que o seu animal tem", explica, citada pelo site Lifestyle da Austrália.

Uma vez que a condição esteja diagnosticada, é essencial descobrir a sua causa: os animais podem ter medo de qualquer coisa, desde estranhos, de estarem sozinhos, de barulhos altos, de outros animais, etc. Perceber a raiz do problema irá ajudar a determinar o curso do tratamento.

Fique com estas cinco dicas para ajudar o seu animal de estimação a lidar com a ansiedade.

Getty Images