Como ajudar uma pessoa para quem o Natal é triste

É Natal e todos sabemos o que isso significa. Isto é, adornos festivos a decorar as ruas, centros comerciais repletos de clientes desesperados para encontrar presentes para os seus familiares e amigos, iniciativas solidárias, salas de cinema preenchidas por propostas apontadas a todos os segmentos de audiência, e estações de rádio quase exclusivamente dedicadas a passar os cinco ou seis clássicos musicais relacionados com a quadra. Porém, o Natal pode ser triste para algumas pessoas, seja devido a frustrações laborais ou sentimentais, preocupações de saúde, luto ou ansiedade social, entre outros. Se conhece alguém para quem o Natal seja assim, saiba o que fazer.

1 – Saber reconhecer a importância da presença Comunicar através dos ecrãs dos nossos computadores e telemóveis pessoais é francamente conveniente. O que não altera, no entanto, que também seja insuficiente. Porquê? Pois bem, porque a presença é uma parte permanece uma componente fundamental de qualquer relação funcional, e importa mesmo reconhecer-lhe isso e providenciar-lhe a atenção que merece, frisa o site Buzzfeed. Seja para passar uma tarde no sofá a ver um qualquer programa televisivo ou rumar a um sítio acolhedor para um pequeno passeio. É fundamental marcar presença junto dos que mais amamos para os ajudar a entender que não estão sozinhos.

2 – Menorizar um problema não é uma solução eficaz

Quando alguém nos fala acerca das suas preocupações podemos sentir dois impulsos imediatos. Um é menorizar os seus problemas, o outro é tentar resolvê-los pelas nossas próprias mãos no segundo. Ambas são motivadas por boas intenções, no entanto, caso os apliquemos corremos o risco de sofrer ramificações negativas. Afinal, importa resistir à tentação de evitar temáticas difíceis e em vez disso agir como um "ombro amigo", pronto a escutar os problemas do outro. Oferecer assistência noutras áreas é também vital, porém, sempre de forma respeitosa e sem nunca dar a entender que as preocupações em causa não passam de problemas descartáveis de fácil resolução.

