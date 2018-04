Comediante arrasa administração Trump no Jantar de Correspondentes da Casa Branca

O Jantar dos Correspondentes da Casa Branca ocorreu na noite de sábado, dia 28 de Abril. A estrela foi a comediante Michelle Wolf, com uma actuação que enfureceu os conservadores e arrancou aplausos aos mais liberais. Segundo o jornal The Guardian, Wolf optou por um "discurso arriscado que eviscerou membros da administração de Donald Trump". A Associated Press considera que a comediante deu a Trump, "que não gosta de ser alvo de piadas", "muitas razões para se contorcer todo".

Sobre Stormy Daniels, que alega ter mantido um relacionamento com Trump:

"Como uma estrela pornográfica diz quando está prestes a fazer sexo com um Trump, vamos lá despachar isto. (…) É 2018 e eu sou uma mulher por isso não me podem calar. A não ser que Michael Cohen [advogado de Trump] me envie 130 mil dólares"

Reuters