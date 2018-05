Cinco sinais de que tem uma relação pouco saudável com o dinheiro

4. Não consulta as contas bancárias por ter medo de ver os valores

Em 1969, a psiquiatra Elisabeth Kübler-Ross teorizou que todos os processos de luto passam por 5 fases (negação, raiva, negociação, depressão e aceitação). Embora Kübler-Ross se tenha focado em estudos de relação com a morte e o luto, o seu modelo é transversal e este hábito de não querer ver o valor de contas por medo é claramente uma forma de negação do problema.

De acordo com Woroch, o primeiro passo deve ser admitir que se tem um problema, seguido da organização prática e focada de toda a extensão da questão financeira com que se está a lidar. "Quando se está a fazer um plano, é bom pensar em grande, mas decidir como se vai pagar uma dívida requer uma abordagem prática", defende Woroch. Ou seja, deve-se analisar todas as dívidas existentes e procurar a melhor solução para cada individualmente, tendo em conta os juros, planos de pagamento, poupanças, etc.

