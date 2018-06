Cimeira Coreia do Norte-EUA: Quem são os negociadores das duas partes?

Na madrugada desta terça-feira, dia 12, realiza-se uma cimeira inédita entre o presidente dos Estados Unidos da América e o líder da Coreia do Norte em Singapura. Kim Jong-un e Donald Trump vão discutir o "estabelecimento de novas relações" entre Pyongyang e Washington, a "construção de uma paz permanente" e a "implementação da desnuclearização da península coreana e outros assuntos de interesse mútuo", de acordo com uma nota da agência noticiosa oficial norte-coreana KCNA.



E o grande arquitecto deste encontro tem sido Mike Pompeo, o secretário de estado norte-americano. O antigo director da CIA viajou duas vezes em segredo até Pyongyang, capital norte-coreana, para se encontrar com Kim. A primeira viagem foi no final de Março, quando ainda era o líder da agência de inteligência mas, mesmo depois da sua mudança para o Departamento de Estado, tem sido a CIA a comandar as negociações com a Coreia do Norte.

E, ao longo destes encontros, a posição de Pompeo tem vindo a suavizar-se. Em Julho de 2017, o político defendia a mudança irreversível do regime de Kim. Quando começaram os contactos com Pyongyang, este insistia que a Coreia do Norte desenvolvesse um desarmamento completo mas, após sucessivas visitas, tornou-se - tal como Trump - cada vez mais flexível quanto a este assunto.

