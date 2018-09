Bruno de Carvalho: do polémico post no Facebook às eleições a que não pode concorrer

5 de Abril de 2018 Após a derrota do Sporting por 2-0 contra o Atlético de Madrid nos quartos-de-final da Liga Europa, Bruno de Carvalho repreende a equipa no Facebook, pela falta de empenho dos jogadores e os erros cometidos.

15 de Maio

O terror espalha-se em Alcochete. Cerca de 40 adeptos leoninos entram no balneário da academia leonina e agridem vários jogadores, o treinador Jorge Jesus e alguns membros da equipa técnica. Um episódio sem precedentes no mundo do futebol que chama a atenção internacional para a crise em Alvalade.

Cofina Media