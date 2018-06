Banksy pinta murais em Paris

O artista urbano criou obras sobre a migração em muitos pontos da cidade, o que é visto como uma chamada de atenção ao governo francês e outros, que discutem o que fazer com migrantes e refugiados. Acredita-se que os murais começaram a surgir no dia 20, quando se marcou o Dia dos Refugiados da ONU. Alguns já foram vandalizados. Situam-se perto da Sorbonne, numa rua onde dormem refugiados, e ao pé do Bataclan.