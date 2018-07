As três perguntas que se devem fazer antes do casamento, segundo Barack Obama

Foto de

Estudos indicam que o casamento com a pessoa certa aumenta a facilidade, o bem-estar psicológico e o desenvolvimento pessoal e profissional. Foi por isso que o anterior presidente dos Estados Unidos da América, Barack Obama, decidiu oferecer conselhos amorosos aos seus empregados. Um dos seus conselheiros da Casa Branca na altura, Dan Pfeiffer, conta no seu novo livro - "Yes We (Still) Can" – um episódio em que Obama lhe deu dicas sobre a sua companheira da altura. Pfeiffer referiu à CNBC que, em 2015, o ex-presidente fez-lhe três perguntas sobre a potencial mulher para o resto da vida e lembrou-lhe "o que é importante numa relação e o que nunca se deve dar como garantido". © SÁBADO

Ela é alguém que tu consideras interessante? Como Obama disse a Pfeiffer, isso importa porque "vais passar mais tempo com esta pessoa do que com qualquer outra pessoa para o resto da tua vida, e não existe nada mais importante do que querer ouvir sempre o que ela tem para dizer acerca das tuas coisas". © SÁBADO

Ela faz-te rir? Obama, conhecido por ser um dos presidentes norte-americanos mais brincalhões de sempre, lembrou Pfeffeir de que é importante que a companheira tenha sentido de humor. © SÁBADO

Ela será uma boa mãe no futuro? Pensando mais à frente, Obama perguntou a Pfeiffer se veria o seu futuro como pai ao lado da sua mulher, Howli Ledbetter. "Eu não sei se queres filhos mas, se quiseres, achas que ela será uma boa mãe?", perguntou. O político acrescentou que "a vida é longa" e que "estas coisas são algo que têm real importância a longo prazo". © SÁBADO