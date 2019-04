As 20 melhores mentiras de sempre do dia 1 de Abril

É no Carnaval que "ninguém leva a mal", porque as partidas de 1 de Abril são muitas vezes mal recebidas. Julga-se que a tradição do Dia das Mentiras nasceu em França, em 1564, com a adopção do Calendário Gregoriano, que mudou a passagem de ano do final de Março para o dia 1 de Janeiro. Os conservadores que insistiram em festejar o calendário antigo começaram a receber prendas estranhas e convites para festas inventadas. As brincadeiras alastraram e, hoje em dia, até a imprensa celebra o dia. Em 2011, por exemplo, o diário britânico The Independent anunciou que a Selecção Portuguesa de Futebol tinha vendido o jogador Cristiano Ronaldo à selecção espanhola por 160 milhões de euros. Era uma mentira fácil de detectar? Veja se adivinhava as outras que seleccionámos para si.