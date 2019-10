A comitiva do PS, presidida por António Costa, foi recebida esta quarta-feira na sede do Livre por Rui Tavares e a deputada eleita, Joacine Katar Moreira. Os dois partidos dão o "pontapé de saída" das negociações dos socialistas com os partidos à sua esquerda e o PAN para alcançar acordos que garantam estabilidade para a legislatura que se vai iniciar em breve.