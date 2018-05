As imagens da erupção do vulcão Kilauea no Havai

Foto de

O distrito de Hualien na Ilha Grande, no Havai, tem sido palco de uma elevada actividade sísmica. Depois de um sismo de magnitude 5,5 na escala de Richter e explosões de lava, que se estão a aproximar perigosamente de áreas residenciais, as autoridades recomendaram que todos os residentes perto da área abandonassem as suas casas. Reuters

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), as áreas mais perto do declive da erupção estão em risco de serem cobertas por lava. Reuters

Além de explosões de lava, houve também erupções freáticas (vapor sobreaquecido). Reuters

As explosões de lava detectadas atingiram os 46 metros no ar e espalharam-se por uma área de 183 metros, segundo fontes locais. Reuters

Uma geóloga do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) explicou à The Associated Press que "a erupção do vulcão não será propriamente duradoura, mas provavelmente durará até as reservas de magma do vulcão forem esgotadas". Reuters

O governo do Havai ordenou evacuações para o distrito de Leilani e mobilizou a Guarda Nacional Havaiana para auxiliar o processo e manter a segurança. Reuters

O Kilauea está localizado no Parque Nacional dos Vulcões do Havai e é um dos vulcões mais activos do mundo. Reuters