As fotografias do cumprimento entre Trump e Putin em Helsínquia

O presidente russo, Vladimir Putin, chegou esta segunda-feira à Finlândia onde se reuniu com o homólogo norte-americano, Donald Trump.

Na manhã desta segunda-feira, Donald Trump publicou um tweet alegando que a relação dos EUA com a Rússia "nunca esteve pior devido a muitos anos de insensatez e estupidez" dos responsáveis norte-americanos.

No entanto, o Kremlin baixou as expectativas. O gabinete do presidente russo referiu que o encontro seria um "primeiro passo" para a resolução de uma crise de relações.

© SÁBADO