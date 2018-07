As cinco vezes que o VAR teve impacto no Mundial

Foto de

França 2-1 Austrália, 16 de Junho, Grupo C

O VAR interveio a favor dos franceses no seu primeiro jogo no Mundial. Antoine Griezmann foi derrubado na área pelo australiano Josh Ridson. Primeiramente, o árbitro deixou seguir, mas ao rever o lance no monitor, decidiu marcar penálti. Getty Images

Brasil 2-0 Costa Rica, 22 de Junho, Grupo E

O brasileiro Neymar, mais uma vez, caiu na grande-área a 12 minutos do fim de um jogo que estava empatado a zero. O árbitro apitou para a marca de grande penalidade, mas rapidamente foi alertado pelo VAR de que o lance não era de penálti. Ao ver as imagens, o árbitro reverteu a decisão. Foi a primeira vez no Mundial que o vídeo-árbitro anulou a marcação de um penálti. Getty Images

Irão 1-1 Portugal, 25 de Junho, Grupo B

Foi um jogo em que o VAR interveio bastante. Primeiro, teve impacto na decisão de recompensar os portugueses com uma falta sobre Ronaldo, levando-o para a marca de penálti. Esse foi o 19º penalti assinalado na fase de grupos de um Mundial, o que foi um recorde.

O vídeo-árbitro também foi usado para mostrar amarelo ao capitão da selecção portuguesa por ter dado uma cotovelada num jogador iraniano. A terceira, e última decisão, em que o VAR foi consultado, devido a Cédric ter jogado a bola com a mão na área, já nos descontos do jogo. O árbitro da partida, mais uma vez, mandou marcar penálti, agora a favor do Irão. Getty Images

Espanha 2-2 Marrocos, 25 de Junho, Grupo B

Iago Aspas, avançado espanhol, marcou um golo tardio que empatou o jogo. Os festejos foram momentâneos, pois o árbitro auxiliar assinalou fora-de-jogo. O VAR alertou o juiz principal da partida, levando-o a ver as repetições. Ao fazê-lo, anulou a decisão do árbitro auxiliar e considerou o golo da Espanha "limpo". Este golo permitiu à Espanha ficar em primeiro lugar no grupo em igualdade pontual com Portugal. Getty Images