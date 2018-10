As cidades que vão ficar submersas com o aquecimento global

Xangai, na China, será a cidade mais afectada pelo aumento das águas, em termos populacionais. Na cidade de 24 milhões de habitantes (a segunda mais populosa do mundo), 17,5 milhões de pessoas serão afectadas. Xangai é a cidade com o maior porto comercial do mundo, sendo banhada pelos rios Yangtze e Huangpu, existindo milhares de canais e pontos de água.

Miami será a cidade do continente norte-americano mais afectada. Ao todo, 2,7 milhões de pessoas podem ser atingidas pelo aumento do nível da água. Já por várias vezes, as grandes ondas entraram pela cidade adentro, mas numa situação que rapidamente se resolve. Mas agora a cidade é ameaçada com o subir das águas de forma ininterrupta. A cidade tem tentado aumentar o nível de máquinas para combater inundações.

Getty Images