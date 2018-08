As casas de luxo portuguesas mais visitadas

1- Mansão no Estoril com vista para o mar

Situa-se mesmo ao lado do Parque dos Poetas e está inserida num condomínio de luxo com piscina. Tem quatro quartos e garagem box para três carros. Em destaque está o terraço com 357 metros quadrados e vista mar. Custa 1.500.000 euros.

6- Palacete no centro histórico de Sintra

Com vista sobre a Vila, esta propriedade tem 10 quartos com elevador e garagem para oito carros. A quinta foi mandada construir a pedido do Marquês de Saldanha no século XIX. Está à venda por 8 milhões de euros.

