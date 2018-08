As 10 praias portuguesas mais populares no Instagram

É uma baía a 14 km de Setúbal, em forma de concha. Está inserida no Parque Natural da Arrábida, criado em 1976, após vários estudos de naturalistas (entre eles o do francês Charles de l’Écluse, no século XVII).

A praia de areia branca não é ventosa, porque tem a serra calcária a protegê-la. Mesmo no Inverno, a temperatura da água é de cerca de 17 graus. Se preferir, visite a Lapa de Santa Margarida, a 400 metros do Portinho da Arrábida, junto ao mar. Nesta gruta foram encontrados vestígios do homem do Paleolítico Inferior.

No fim da visita, vá até Setúbal e experimente o típico choco frito no Cais 56, na Avenida Luísa Todi.

Segredo Vale a pena dar um passeio pela mata Coberta, uma área protegida do parque envolvida por copas de pinheiros. É tão densa que praticamente não tem luz natural. Só é acessível a pé, através de Azeitão. Na mata coexistem coelhos, morcegos, águias de asa redonda, corujas e perdizes.

Tempo de visita Uma hora de carro.

O que não pode perder O miradouro com vista para o Convento da Arrábida, numa guarita amarela. Fica a meio da estrada que sobe de Setúbal para a serra da Arrábida.

Como lá chegar Dirija-se à Avenida Luísa Todi, no centro de Setúbal. Siga as indicações para as praias. Vire à direita para Arrábida e siga as instruções. GPS: N 38º28.323; W 8º59.049. Região de Turismo da Costa Azul – Tel. 265 539 120

Sábado