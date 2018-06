Apple: O que trará o iOS 12 de novo?

Foto de

Tim Cook, o CEO da Apple, anunciou na segunda-feira as novas funcionalidades que o sistema operativo iOS 12 trará aos iPhones e iPads da empresa. O iOS 12 será disponibilizado para os smartphones da Apple do iPhone 5S aos mais recentes, e para os iPads do iPad mini 2 aos mais novos. Também o iPod touch de sexta geração poderá aceder a este sistema operativo. O sistema estará disponível no Outono, mas uma versão beta poderá surgir já em Junho.

Rapidez

Tim Cook prometeu que o iOS 12 será mais rápido que nunca. Nos testes realizados nos iPhone 6 Plus, as apps abrem 40% mais depressa, o teclado do sistema aparece 50% mais rapidamente e abrir a câmara é 70% mais rápido, conta o site The Verge. A Apple também quer que os aparelhos trabalhem melhor quando estão a realizar várias tarefas, enquanto quer prolongar a performance e a vida útil da bateria.

Saberá quanto tempo passa ao smartphone

A app Screen Time indica durante quanto tempo usa o seu iPhone ou iPad e melhor, como é esse tempo distribuído entre as diferentes apps: de jogos, de redes sociais… Também revela quais são as apps que enviam mais notificações, e a cada semana, dá-lhe um relatório acerca dos seus hábitos. Caso se assuste, estabelecerá limites de tempo para cada app e o smartphone notifica-o quando o tempo que estipulou para uma app estiver quase a terminar. Se quiser continuar a usar a mesma aplicação, tem de pedir mais tempo.

Pais terão maior controlo dos hábitos dos filhos

A recolha dos dados sobre o iPhone será aplicada ao controlo parental, dando aos pais maior controlo e supervisão sobre quanto tempo passam as crianças em frente ao ecrã e como o gastam.

Notificações serão agrupadas

O iOS 12 vai agrupar as notificações respeitantes a cada app, permitindo interagir com várias ou descartar várias da mesma aplicação ao mesmo tempo, explica o site The Verge.

Notificações silenciosas

Não quer mesmo ser incomodado pelo seu iPhone? Com o iOS 12 será possível receber notificações que não vibram nem emitem qualquer som. Surgirão no centro de notificações, mas não no ecrã bloqueado.

Animoji vão detectar se tem a língua de fora

Os Animoji, emojis que recorrem à identificação facial, vão ter mais opções como um fantasma, um koala, um tigre e um tyrannosaurus rex. Além disso, vão reagir à sua cara caso deite a língua.

Memoji, os emojis que se parecem consigo

Mas esqueça os animojis. Agora poderá criar personagens com a sua aparência, escolhendo a cor da pele, o penteado, e os seus acessórios.

Chamadas de grupo em FaceTime

Vai um FaceTime em grupo? Com a app de videochamada, vai conseguir fazer chamadas de vídeo com até 32 pessoas, conta o site The Verge. O FaceTime de grupo será suportado no iOS e macOS. Durante a chamada, as janelas ficarão maiores enquanto as pessoas falam e encolhem quando elas estiverem a ouvir.

App para medidas

A Measure vai permitir-lhe medir objectos e paredes à sua volta: para o fazer, só terá de enquadrar o que quer na câmara, carregar e desenhar uma linha. O iPhone faz o resto.

ARKIT 2

Esta plataforma de realidade aumentada faz jus às palavras de Tim Cook, que diz que esta funcionalidade "vai mudar para sempre a maneira como usamos a tecnologia". O ARKIT melhorado quer permitir aos developers criar experiências partilhadas: dois utilizadores em iPhones diferentes podem ver a mesma coisa ao usar a mesma app.

Mudanças na Photos…

Oferecerá sugestões de busca e terá um separador dedicado ao utilizador, que lhe sugere filtros e efeitos que pode querer aplicar às imagens. Além disso, fará sugestões de partilha.

… e com a assistente digital Siri

Terá comandos personalizados (Siri Shortcuts) que permitem, dizendo uma frase, conseguir abrir uma app. Se disser "Siri, perdi as chaves", o iPhone activa a app que gere o Tile (um dispositivo que, ligado aos seus objectos, indica onde estes estão através de detecção Bluetooth).

Apple CarPlay vai suportar Waze e Google Maps

Em vez de usar os mapas da Apple, a plataforma vai conseguir ter acesso às apps Google Maps e Waze.

Apple News terá barra de pesquisa

iOS tem mais informação sobre acções

A Stocks vai ser mais desenvolvida e incluir informação da Apple News que possa ser relevante para os seus investimentos ou que esteja a influenciar o mercado.

Voice Memos

A Apple anunciou que a app será redefinida e chegará ao iPad com o iOS 12. As gravações estarão disponíveis em vários dispositivos com a sincronização através de iCloud.

iBooks passa a ser Apple Books

Com uma nova barra, tornará mais fácil encontrar títulos e ver as tabelas, colecções e ofertas especiais.