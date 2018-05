Aflito com a alergia ao pólen? Eis o que deve fazer

Tenha atenção às previsões de pólen

Tente ficar em casa o máximo possível nos dias em que a concentração de pólen no ar seja maior. Especialmente, evite as actividades ao ar livre entre as dez horas da manhã e as quatro horas da tarde. Se é muito afectado pelas alergias, a melhor altura para sair à rua é depois da chuva, que limita a libertação do pólen no ar.

