10:10

A parada que encerrou o Jubileu de Platina de Isabel II em imagens

Neste fim de semana foram celebrados os 70 anos de reinado da rainha Isabel II. No último dia que marcou o Jubileu de Platina foi feito um quadro vivo da história do reinado de Isabel II que contou com a participação de militares, bailarinos e atores.