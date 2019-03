A Cova da Moura como nunca a viu

Várias pessoas dançam dentro do Coqueiro, um entre dezenas de restaurantes no bairro da Cova da Moura.

Uma fotografia de Cesária Évora pode ser vista dentro de um restaurante no bairro da Cova da Moura.

O reformado Evaristo Marques, de 75 anos, prepara-se em casa para celebrar o Dia de Santa Catarina. Marques nasceu em Praia, capital de Cabo Verde, e não se imagina a viver noutro local em Lisboa: "As pessoas podem dizer o que quiserem sobre a Cova da Moura mas só vou deixar este sítio quando morrer."

Dulce Fernandes posa com as suas figuras católicas dentro do seu quarto. "Tenho sempre um sorriso na cara mesmo estando doente", afirma. Tem problemas nos joelhos, que lhe dificultam o caminhar. Veio para Portugal em 2000. "Mudei-me para procurar uma vida melhor, não havia emprego em Cabo Verde. Tenho quatro filhos, sem pai. Sou uma mulher forte", frisa. Como muitos moradores, Dulce coleciona figuras de santos. Em casa tem plantas medicinais. Foi despejada da antiga casa, num bairro semelhante, para dar espaço a edifícios de habitação.

REUTERS/Rafael Marchante