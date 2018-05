17 pormenores escondidos da 2ª temporada de 13 Razões

Foto de

1. A tatuagem de Clay



A pequena tatuagem que Clay faz no pulso (um ponto e vírgula) logo no início da 2.ª temporada representa a organização Project Semicolon e a sua missão de prevenção ao suicídio. Dois actores da série, Alisha Boe e Tommy Dorfman, têm uma tatuagem igual, bem como Selena Gomez, produtora de 13 Reasons Why. D.R.

2. Os Joy Division

A personagem Alex Standhall tem um poster da música Love Will Tear Us Apart dos Joy Division pendurado na parede do seu quarto. A música já tinha aparecido na primeira temporada numa das várias vezes que Tony Padilla deu boleia a Clay Jensen. D.R.

3. Os New Order/ Joy Division outra vez

Os produtores da série parecem gostar do efeito reminiscente e voltaram a usar para a abertura da 2.ª temporada o tema Love Vigilantes dos New Order - um grupo formado pelos restantes membros dos Joy Divison depois do vocalista Ian Curtis se ter suicidado em 1980. D.R.

4. Nancy e Sid

O postal que Justin Foley envia a Jessica Davis refere Nancy e Sid é uma alusão a um episódio da 1.ª temporada quando estes se vestiram como Sid Vicious (ex-vocalista dos Sex Pistols) e Nancy Spungen. Clay sabia disto e foi esta informação que lhe permitiu descobrir para onde Justin tinha fugido (no final da 1.ª temporada). D.R.

5. Spring Fling e Columbine

No último episódio da nova temporada, o baile Spring Fling ocorre no dia 20 de Abril, o mesmo dia do massacre na escola secundária Columbine (quando Eric Harris e Dylan Klebold, dois estudantes, assassinaram 12 alunos da escola e um professor em 1999). D.R.

6. Azul

A cor das palavras escritas na parte detrás das fotografias Polaroid é exactamente igual ao verniz que Hannah usou para pintar os algarismos nas cassetes durante a 1.ª temporada. D.R.

7. Mike and Ike’s

Dois rapazes de quem Hannah realmente gostou, Clay e Zach Dempsey, adoram o doce frutado. Zach pedia sempre isto quando ia ver filmes ao cinema onde Hannah trabalhava e Clay referiu que queria voltar a partilhar um pacote de Mike and Ike’s com ela. D.R.

8. "Punk rock, dude"

Quando Cyrus fala pela primeira vez com Tyler, menciona uma fotografia que o último tirou de um cão a urinar e o fez ganhar um concurso na escola. O momento é retirado directamente uma parte do livro de Jay Asher, 13 Reason Why, que inspirou a série de televisão. D.R.

9. Café Monet para sempre

Depois do velório de Hannah, alguém escreve no quadro de giz do café Monet que gostaria de beber novamente um chocolate quente com ela – uma alusão aos primeiros encontros de amigos entre esta, Alex e Jessica na primeira temporada. Buzzfeed

10. Fotografia de Hannah

A foto que Hannah tem dela própria no cacifo foi tirada durante uma sessão de fotografias com Tyler. A imagem aparece na primeira temporada, mas o encontro entre Tyler e Hannah só é revelado na segunda temporada. D.R.

11. The Art of Fielding

O livro que Zach leu num dos seus encontros com Hannah chama-se The Art of Fielding de Chad Harbach, que conta a história de uma equipa de basebol e as suas relações. A segunda temporada da série gira muito à volta das acções da equipa de basebol do Liberty High School – que também é a equipa de futebol americano da escola, curiosamente. D.R.

12. Hannah e Clay

Na lista que Hannah fez sobre as razões que podiam convencê-la a não cometer suicídio, que Mrs. Baker entrega a Clay, é possível ler que Hannah pensava que ela e Clay eram feitos um para o outro. Buzzfeed

13. Jeff Atkins A equipa de basebol da escola começa a usar o número 16 nos seus uniformes em honra de Jeff Atkins, que morreu num acidente na primeira temporada. D.R.

14. Os Jogos de Fome

Durante uma cena entre Hannah e Justin, pode ver-se que ela tem a trilogia Os Jogos de Fome de Suzanne Collins no seu quarto. Buzzfeed

15. Publicidade disfarçada



No último episódio, quando Tyler estava a trabalhar na biblioteca e Cyrus vai falar com ele, vê-se uma edição da publicação Entertainment Weekly com a capa dedicada à série Sobrenatural. Buzzfeed

16. Poemas de Hannah

Hannah dedicou alguns poemas a Clay e é possível ter um vislumbre dos mesmos na primeira e segunda temporada. D.R.