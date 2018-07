11 truques para viajar e poupar dinheiro

No entanto, é necessário calcular se estes passes são realmente rentáveis em função do que se pretende fazer. Além disso, nas páginas de Internet dos monumentos os bilhetes são, por norma, mais baratos. Nos restaurantes, o melhor truque é utilizar o TripAdvisor – onde pode ler críticas de clientes e perceber o preço médio dos restaurantes. Mas os especialistas aconselham: não fique obcecado com gastar o menos possível porque pode acabar por perder algumas experiências boas.