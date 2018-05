10 livros que conseguem prender o leitor na primeira linha

É uma epopeia poética atribuída a Homero e um cânone da literatura ocidental. A história acompanha a viagem de Ulisses, desde a sua participação na Guerra de Tróia, o seu cativeiro na ilha de Calipso, a sua luta contra o ciclope e as sereias, até à sua reunião com o seu filho e esposa.

1. Odisseia, Homero (provavelmente escrito no fim do século VIII a.C.)

A história retrata a vida de três irmãos e a sua relação com o pai. Karamazov, o pai, é um homem cruel que nunca se interessou pela vida dos filhos. Cada um dos irmãos representa um princípio: Dimitri é o filho mimado e egocêntrico, Ivan é o filho racional "torturado" pelo próprio intelecto; e Alyosha é o filho que procura alcançar uma espiritualidade calma e benevolente. Segundo Dostoevsky, Alyosha é o herói da narrativa e representa a perfeição do ideal cristão: é o único que é verdadeiramente gentil, bondoso e fraterno, princípios que o autor acreditava que poderiam melhorar a nação russa.

Apesar de ser considerado um livro de ficção, lida com temas complexos de existencialismo e absurdo (um dos temas de eleição do autor), reflectindo sobre a natureza e objectivo da existência humana, através da personagem principal (Meursault), um "homem do mediterrâneo" condenado à morte.

A obra reflecte profundamente sobre questões relacionadas com moralidade, justiça e religião, e chegou a ser incluída no Index Librorum Prohibitorum (Índice de Livros proibidos), uma lista de publicações proibidas pela Igreja Católica a partir de 1559, por ser anticlerical e antimonárquica.

Há anos que cativa os mais variados públicos pela sua intemporalidade e candidez. A história do crescimento físico e emocional das irmãs March não é complexa e complicada, mas é pura, inocente e realista, e por isso é comum o leitor identificar-se com o mesmo.

10. O Monte dos Vendavais, Emily Bronte (1938)



A história ubíqua e complexa do amor entre Cathy Earnshaw e Heathcliff, uma jovem de uma família rica e respeitada, e um órfão abusado e humilhado por Hindley (irmão de Cathy). Emily Brönte conseguiu criar uma narrativa que foge ao padrão literário: as personagens Cathy e Heathcliff não são boas pessoas e não fazem bem uma à outra. Pelo contrário, Cathy abre mão dos seus sentimentos por Heathcliff e casa-se com um homem rico por saber que teria um melhor futuro com este e Heathcliff, que cresceu amargurado e com ódio por todas as pessoas menos Cathy, sente-se traído e destrói a vida de ambos.

© SÁBADO