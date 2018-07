10 hábitos destrutivos antes dos 30 anos

Viver para chegar ao fim de semana



É essencial viver também durante a semana. Com a ajuda de um calendário, organize o seu dia fora do trabalho e aproveite.



"Arranje um hobby como deve ser. É bom arranjar coisas fora do trabalho, socializar com amigos... actividades que não envolvam o computador", diz a coordenadora dos Recursos Humanos do Business Insider.

Getty Images