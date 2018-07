10 formas de aproveitar melhor as férias

Foto de

1- Antecipar o trabalho Se tem trabalhos ou projectos a entregar e e-mails a responder, faça isso antes de ir de férias. Getty Images

2- Definir os acessos à internet Se estiver sempre ligado, poderá receber e-mails e notícias do trabalho, o que fará com que não aproveite tão bem a pausa. Numa era de constante contacto com o online, limite o que pode ver ainda antes de começar as férias. Getty Images

3- Estabeleça limites Se tiver mesmo de trabalhar, marque um período de tempo diário para falar com clientes, colegas e saber se está tudo bem no trabalho. Mas não ultrapasse esse período de tempo. Getty Images

4- Active a resposta automática do e-mail Para que as pessoas saibam que não se encontra disponível, active a resposta automática "Fora do escritório devido a férias até…" Getty Images

5- Decida o que é urgente Deixe claro aos colegas de trabalho o que é uma emergência e em que casos o devem contactar. Assim, evitará ser incomodado com assuntos que não são urgentes. Getty Images

6- Guarde as informações das férias separadamente das do trabalho Evite ir ao e-mail para ver informações sobre as férias: bilhetes, reservas, etc. Assim, evitará abrir e.mails de trabalho. Pode enviar as informações sobre férias para uma conta pessoal. Getty Images

7- Use a função "Não Incomodar" Configure quem pode telefonar-lhe, mandar mensagens e notificações. As definições do telemóvel impedem a recepção de mensagens indesejadas. Getty Images

8- Não leve o computador de trabalho Como os portáteis e tablets podem ser levados para todo o lado, nunca nos desconectamos do trabalho. Procure deixar em casa estes dispositivos enquanto está de férias. Getty Images

9- A técnica de inside vs outside Se não se puder desligar do trabalho, tente responder aos e-mails no hotel e no quarto. Quando sair do hotel desligue-se. Getty Images