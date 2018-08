Georgina Rodriguez divide opiniões no Festival de Veneza

A namorada de Cristiano Ronaldo marcou presença na 75ª edição do Festival de Veneza de cinema, desfilando junto a estrelas como Ryan Gosling e Emma Stone. Se o vestido com que chegou ao evento foi muito elogiado pela imprensa espanhola, que continua a seguir o casal atentamente, a segunda opção - que levou na passadeira vermelha - gerou mais polémica devido às transparências. Veja as imagens