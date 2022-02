José Roquette: “Imitei duas vezes a assinatura do Eusébio. É muito simples”

Neto do fundador do Sporting, o cirurgião cardíaco viveu 10 meses num contentor na Suíça, pôs um pacemaker a Álvaro Cunhal e não conseguiu escapar a uma fotografia com a águia Vitória. Está no Hospital da Luz desde a fundação.

Quando perdeu o primeiro doente, numa cirurgia ao apêndice ainda não permitia beber líquidos, só molhar a boca. A criança, com cerca de 11 anos, estava com tanta sede que acabou por beber o jarro de urina do doente ao lado, conta no livro de memórias De Coração nas Mãos, que vai lançar dia 22. Nunca se esqueceu dele, nem dos outros que lhe morreram. “Aprendemos a lidar com isso, não há alternativa, mas todos temos o nosso cemitério particular.” Aos 75 anos, José Roquette já não faz cirurgias – parou aos 70, quando sentiu que já não estava completamente “descontraído” na sala de operações –, mas não pensa parar. Em 2018, o agora presidente clínico do Grupo Luz Saúde (dono do Hospital da Luz, que ajudou a fundar), teve um tumor na cabeça do pâncreas. Tirou o baço, o pâncreas, a vesícula e o duodeno, voltou a trabalhar ainda a fazer quimioterapia. “A pessoa não pode ficar a cair na desgraça, tem que lutar.”

video Roquette

Ainda sabe imitar a assinatura do Eusébio?

Sei, sei [risos]. É muito simples.