E se visse Lisboa a voar de passarola?

Uma nova experiência, disponível no museu Lisbon Story Center, vai permitir que sobrevoe zonas históricas e monumentos da cidade de Lisboa, como a Praça do Comércio, o Castelo de São Jorge, o Monumento dos Descobrimentos e a Torre de Belém, mas não só. Também vai conseguir ver a Baía de Cascais e o Palácio da Pena, como nunca antes imaginou. Tudo isto é possível através dum simulador de realidade virtual que, através de filmagens feitas com drone, dá a sensação de estar sobre as nuvens, enquanto aprecia a cidade vista de cima.



Bernardo Nogueira e Rui Machado, sócios gerentes do projeto, explicam que a ideia surgiu quando os dois se lembraram da invenção da passarola, por Bartolomeu Gusmão, no século XVIII. Por coincidência, existia uma réplica da invenção no museu, mesmo ao lado da sala onde estavam. Esta ideia chegou, supostamente, a ser apresentada ao rei D.João V e, mais tarde, foi eternizada no Memorial do Convento, escrito por José Saramago. É Bartolomeu que dá as boas-vindas aos visitantes que chegam à sua oficina para viver esta experiência.



A chamada "máquina voadora" consiste numa plataforma hidráulica com três eixos, que acompanha os movimentos do voo. Com este projeto, no qual já investiram cerca de 400 mil euros, os gerentes do projeto, esperam receber 50 mil visitantes por ano. Garantem que quem quiser visitá-los pode contar com " uma experiência totalmente imersiva, onde sentem que entraram para outra dimensão."