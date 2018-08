Os valores mínimo e máximo do subsídio de desemprego podem aumentar entre €7 e €17,5 já a partir de Janeiro, avança o Jornal de Notícias.A actualização do Indexante de Apoios Sociais (IAS), que serve de base ao cálculo de muitas prestações sociais, está dependente do crescimento da economia portuguesa - principalmente do produto interno bruto (PIB) e da inflação. O IAS esteve congelado durante vários anos, mas voltou a ser actualizado a partir de 2016.Caso a taxa de inflação média chegue ao final do ano perto dos 1,14%, como registado em julho, isso corresponderá a um aumento de 1,16% do IAS.

Os montantes em causa, acrescenta o JN, só serão conhecidos no início do próximo ano.