Regulador suspende negociação da EDP

A CMVM suspendeu a negociação das acções da EDP depois de ter sido noticiado que um consórcio chinês está a preparar uma OPA sobre a eléctrica.

A CMVM suspendeu hoje a negociação das acções da EDP após o fecho de mercado, depois de ter sido noticiado que um consórcio chinês está a preparar uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre a eléctrica.



O semanário Expresso noticiou hoje que um consórcio chinês que inclui a China Three Gorges está a preparar o lançamento de uma oferta pública de aquisição (OPA) sobre a EDP.



No seguimento desta notícia, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) suspendeu a negociação das acções da EDP e da EDP Renováveis "até à divulgação de informação sobre o emitente", disse à agência Lusa fonte oficial do regulador.