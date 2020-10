Reduzir o IVA na restauração ajudaria a manter até 46 mil empregos

A aplicação temporária da taxa reduzida de IVA a todo o serviço de Alimentação e Bebidas, ajudaria a manter até 46 mil postos de trabalho. Esta é uma das principais conclusões de um estudo realizado pela PwC para a AHRESP, divulgado esta sexta-feira.A associação que representa a restauração e hotelaria tem defendido, no âmbito do Orçamento do Estado para 2021, que, na atual situação de pandemia, as empresas destes setores enfrentam grandes dificuldades e precisam de um apoio fiscal que lhes dê algum alívio. Esse apoio passaria por uma aplicação temporária da taxa de 6% de IVA, já que atualmente, dependendo dos produtos e serviços em causa, a restauração e a hotelaria aplicam as três taxas, reduzida, intermédia, de 13%, e normal, de 23%.Seria, assim, "uma medida de apoio indireto à tesouraria", a aplicar pelo período de um ano a todos os serviços de alimentação e bebidas.Pelas contas da PwC, essa medida deixaria nas empresas cerca de 606 milhões de euros, o que permitiria "suster a perda de até 46 mil postos de trabalho e 10 mil empresas". Em contrapartida, o Estado "seria compensado em cerca de 516 milhões de euros, por via de receita de IRS, TSU e redução de despesa com subsídio de desemprego", permitindo "a manutenção de mais de 17% do emprego do setor".Na conferência de apresentação do estudo, a secretária-geral da AHRESP, Ana Jacinto, afirmou que o setor "não está a pedir nada de inovador", pois a medida está em vigor em vários países europeus. A responsável manifestou a vontade de ver a medida aprovada ainda no âmbito do Orçamento do Estado para 2021.Segundo a AHRESP, desde março que as empresas têm vindo a registar perdas consecutivas. No inquérito mensal de setembro, realizado pela associação, 40% das empresas da restauração disseram já ter efetuado despedimentos desde o início da pandemia e 18% assumiram que não vão conseguir manter a totalidade dos postos de trabalho até ao final de 2020. "Perante as perdas de faturação acima de 40%, registadas por mais de 63% das empresas, 32% dos agentes económicos demonstraram intenção de insolvência", explica a AHRESP em comunicado.