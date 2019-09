Portugal é um dos países da UE com menos empregos disponíveis

As vagas de emprego disponíveis em Portugal representavam 1% do total, o que corresponde uma das taxas mais reduzidas entre os países da União Europeia (UE).

De acordo com os dados revelados esta segunda-feira pelo Eurostat, a taxa em Portugal é inferior a metade do registado no mesmo período na Zona Euro e na UE, onde as vagas de emprego disponíveis ficaram estáveis em 2,3% do total.

Em Portugal a taxa de empregos vagos também ficou estável face aos três meses anteriores, permanecendo como uma das mais reduzidas da região.

Grécia apresenta a taxa mais baixa (0,7%), seguindo-se Bulgária e Espanha (0,9%) também com valores inferiores aos registados em Portugal.

República Checa (6,2%), Bélgica e Holanda (ambos com 3,4%) são os países da UE com a taxa de empregos vagos mais elevada.