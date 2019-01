Os contratos precários aumentaram entre 2008 e 2017, mesmo apesar da recuperação do emprego verificada desde 2013.

Os contratos precários aumentaram 1,8% entre 2008 e 2017, revelam os novos dados do Eurostat.



Segundo os dados divulgados pela instituição e citados pelo Jornal de Notícias há mais de 130 mil contratos instáveis, de curta duração e com salários baixos.



A informação do gabinete de estatística da União Europeia (UE) indica que, em 2008, os contratados até três meses representavam cerca de 1,1% dos trabalhadores por conta de outrem. Já no final de 2017, o peso era de 2,9%.



Só a Croácia apresenta um valor superior, com um aumento de 3,6 pontos percentuais entre 2008 e 2017.