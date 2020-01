A Comissão Europeia está a dar os primeiros passos para implementar nos países que compõem a União Europeia um salário mínimo europeu. Não quer isto dizer que todos os europeus vão passar a ter um salário mínimo igual (em Portugal, atualmente, são 630 euros), mas que o salário mínimo se adapte ao crescimento do país. "É essencial que as pessoas consigam viver dignamente com o salário mínimo", afirmou o comissário com a pasta do Emprego e dos Direitos Sociais escolhido por Ursula von der Leyen.

Nicolas Schmit explicou esta segunda-feira, em Bruxelas, que a Comissão está a preparar uma iniciativa para que os salários mínimos acompanhem o crescimento do país, em vez de ficarem estagnados. O objetivo desta iniciativa é conseguir que "todos os trabalhadores consigam viver de forma decente com o salário mínimo", referiu durante o encontro com os jornalistas portugueses, afastando assim o risco de pobreza em que se encontram cerca de 110 milhões de europeus neste momento.

A CE preocupa-se principalmente com os seis países onde este salário é mais pequeno e nos quais as pessoas não conseguem sobreviver. Deu depois o exemplo de como Portugal tem, continuamente, ajustado o salário mínimo, com "resultados positivos".

A proposta já foi apresentada aos parceiros sociais e está à espera de um parecer, mas tem recebido muitas críticas, com inúmeros opositores a referirem que não é um salário mínimo mais elevado que é necessário, mas sim um crescimento económico maior. Há também quem defenda que o estabelecimento de um salário mínimo (e o seu valor) deve ser uma decisão que cabe unicamente à administração de cada país.

Já relativamente ao salário médio, que no caso português cada vez se aproxima mais do salário mínimo, já que não tem acompanhado o crescimento decretado por lei, Nicolas Schimt reforçou que é essencial aumentar este salário para impedir o "brain drain" (saída de trabalhadores qualificados para o estrangeiro), uma situação "que Portugal conhece bem", depois de tantos terem emigrado recentemente, "estando muitos a voltar agora para o país".



O futuro do trabalho na Europa



Nicolas Schmit falou também da necessidade de preparar os mais jovens para o futuro do trabalho, apostando no ensino de competências digitais de forma generalizada, para que se consigam adaptar às novas formas de trabalho, cada vez mais focadas em novas tecnologias.

Referiu também que a Comissão Europeia deve começar a preparar os mais velhos e que já estão atualmente no mercado de trabalho que se atualizem e recebam formação de forma a que possa, caso seja necessário, fazer uma transição suave para o mundo digital.