Parlamento aprova aumento extraordinário das pensões

O Parlamento aprovou o aumento extraordinário de pensões de 10 e seis euros no mês seguinte à entrada em vigor do Orçamento do Estado para este ano, no seguimento de propostas de alteração do PCP e do Bloco de Esquerda.





Nos termos propostos pelo PCP numa correção à proposta original, o aumento tem efeitos "no primeiro dia útil do mês seguinte à entrada em vigor" da lei do orçamento para 2020, ou seja, no início de março ou de abril.Em causa está um aumento que, somado aos aumentos extraordinários pagos em janeiro, perfaz os 6 ou os 10 euros, consoante a pensão do reformado em causa, que terá sempre de somar um valor total de pensões inferior aos 658,22 euros.O aumento extraordinário é aplicado por pensionista e depende do valor total de pensões que a pessoa recebe. Há reformados que recebem por exemplo uma pensão de velhice e outra de sobrevivência.

Assim, se a pessoa tiver pelo menos uma pensão que tenha sido atualizada entre 2011 e 2015, como acontece com todos os reformados que recebem pelo menos uma pensão social, uma pensão rural, ou uma pensão do primeiro escalão das mínimas, o valor total de aumento será de seis euros.



No caso dos restantes pensionistas cuja soma de pensões não ultrapasse os 658,22 euros, o aumento total vai perfazer os 10 euros.

Este é o quarto ano consecutivo em que se aplicará um aumento extraordinário aos pensionistas com pensões mais baixas, sem que se altere, no entanto, a própria fórmula de cálculo das pensões, que tem sido contornada por vários governos. Ultimamente para garantir aumentos mais elevados.



Em 2017 e 2018 o aumento extraordinário chegou em agosto; no ano passado chegou em janeiro; desta vez chegará na primavera.