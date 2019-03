Não se pode afirmar categoricamente que emigraram cerca de 2.750 enfermeiros em 2018 pois os números correspondem aos pedidos de declarações, mas não é possível saber quantos foram aqueles que concretizaram a intenção.



Desde 2015 que a Ordem dos Enfermeiros não emitia mais de duas mil declarações para efeitos de emigrçaão, lembra um comunicado emitido pela mesma Ordem esta quinta-feira.



Os dados agora divulgados colocam 2018 como o ano em que foram emitidos mais pedidos, depois de 2014 (2.850) e 2012 (2.814). É o ano em que mais enfermeiros emigraram durante a vigência deste Governo.



De acordo com o comunicado emitido pela Ordem dos Enfermeiros, estão em falta 30 mil enfermeiros em Portugal, enquanto existem 18 mil profissionais a exercer no estrangeiro. Os destinos de preferência são a Inglaterra, Suíça e Bélgica. Há também vários enfermeiros que têm apresentado pedidos para poderem exercer em países do Médio Oriente, nomeadamente nos Emirados Árabes Unidos.



O primeiro-ministro António Costa, depois de uma reunião com os enfermeiros no início da semana garantiu que entre as "questões principais" que preocupam os enfermeiros, encontram-se "umas resolvidas e outras em solução". Como exemplos, deu a "reposição do horário de trabalho das 35 horas", a contratação de "mais 4.100 enfermeiros" comparando com o início da legislatura, ou a reposição do "subsídio próprio de enfermeiro especialista".



Mas no entender dos sindicatos, o que já se alcançou não foi suficiente e optaram por declarar greve geral entre 2 e 30 de abril. Mas até lá vai haver mais negociações entre Governo e enfermeiros e a greve pode vir a ser desconvocada. "Ainda temos a negociação e até abril vai passar muito tempo. Mas mantemos a intenção caso o processo não corra como esperamos", explicou Carlos Ramalho, dirigente sindical do Sindepor, à SÁBADO. "Pretendemos negociações justas e sérias. Até agora as negociações foram imposições do Governo, que nos está sempre a dizer que não há dinheiro. Mas nós sabemos que há dinheiro para muita coisa", completou.

Foram emitidas 2.736 declarações para exercer a profissão no estrangeiro pela Ordem dos Enfermeiros em 2018, o dobro do que se tinha verificado em 2017.Desde 2015 que o número de declarações emitidas pela Ordem dos Enfermeiros para o o exercício da profissão no estrangeiro tinha vindo a diminuir. Em 2017, o número de pedidos foi de 1.286, menos 1.450 do que aqueles que foram submetidos o ano passado.