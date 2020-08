Número de desempregados estabiliza nos 407 mil em julho

O número de pessoas desempregadas inscritas nos centros de emprego do IEFP aumentou 0,2% em julho face ao mês anterior, para 407.302, o que aponta para uma estabilização já que em junho a variação também tinha sido muito ténue (queda de 0,6% face a maio para 406.665).



Se na evolução em cadeia o desemprego está a estabilizar, na comparação homóloga os aumentos são bem acentuados, refletindo o forte agravamento em março e abril devido à pandemia.







Face ao mês de julho do ano passado, o número de desempregados aumentou em 110.012, o que traduz uma subida de 37%.

Os dados disponibilizados pelo IEFP mostram que o crescimento do desemprego foi abrangente em termos de género, faixas etárias e nível de formação, mas mais acentuado entre as "mulheres, os adultos com idades iguais ou superiores a 25 anos, os inscritos há menos de um ano, os que procuravam novo emprego e os que possuem como habilitação escolar o secundário", lê-se no boletim.

Em termos regionais, é possível observar que o desemprego registado subiu na generalidade das regiões, com exceção da Região Autónoma dos Açores, onde o número de inscritos nos centros de emprego do IEFP até desceu ligeiramente (-1,4%) face a julho de2019.

No extremo oposto, o aumento mais expressivo foi registo no Algarve, uma região fortemente abalada pelo impacto da pandemia no turismo, que assistiu a uma subida de 216,1% no desemprego registado.







(notícia em atualização)