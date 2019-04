O prémio individual, cujo montante é igual em Portugal, Polónia e Colômbia "abrange cerca de 80% dos colaboradores e corresponde a um montante global de 38 milhões de euros.

A Jerónimo Martins anunciou esta quinta-feira que decidiu aumentar em 6% o prémio anual dos colaboradores das lojas e logística, num total de 38 milhões de euros, cerca de 10% dos lucros de 2018, medida que abrange 80% dos colaboradores.



Em comunicado, a dona do Pingo Doce refere que "decidiu aumentar para o montante de 475 euros o prémio anual através do qual partilha com os colaboradores do grupo, sobretudo das operações (lojas e logística), a satisfação com os resultados atingidos em 2018".



O prémio individual, cujo montante é igual nos três mercados onde opera - Portugal, Polónia e Colômbia - "abrange cerca de 80% dos colaboradores e corresponde a um montante global de 38 milhões de euros, equivalente a aproximadamente 10% dos resultados líquidos consolidados alcançados no ano passado", acrescenta.



O grupo refere que o Conselho de Administração da Jerónimo Martins "aprovou a proposta do seu presidente, Pedro Soares dos Santos, no sentido de aumentar o valor deste prémio em cerca de 6% face ao ano anterior".



A Jerónimo Martins emprega cerca de 108.500 colaboradores, dos quais quase um terço (30%) em Portugal, mercado onde criou 713 postos no ano passado, segundo o grupo.



"Este prémio, de natureza extraordinária, acumula com a remuneração variável mensal em vigor e com os vários programas e acções de apoio aos colaboradores nas áreas da saúde, da educação e do bem-estar familiar, nos quais, no ano passado, em Portugal, o grupo investiu mais de 2,7 milhões de euros", refere.



Na saúde, foram investidos mais de um milhão de euros em iniciativas e na educação 800 mil euros, sendo que nesta última área foram atribuídas mais de 100 bolsas de estudo a colaboradores e filhos que não tiveram apoios estatais.



No que respeita à área de bem-estar familiar, no ano passado a Jerónimo Martins investiu perto de 880 mil euros, "que incluem os mais de 640 mil euros alocados ao fundo de emergência social, que apoiou mais de 700 colaboradores nas áreas da alimentação, saúde, educação, aconselhamento jurídico e orientação financeira".



O lucro da Jerónimo Martins subiu 4,1% no ano passado, face a 2017, para 401 milhões de euros, com as vendas do grupo a avançarem 6,5% para 17.337 milhões de euros.