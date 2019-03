O Ministério da Saúde diz que não vai comentar a decisão.



Na prática, o acordo irá fazer com que cerca de 1.500 enfermeiros progridam pelo menos um escalão (em alguns casos, dois), passando a ganhar até mais 200 euros por mês, de acordo com o jornal diário.



O secretário regional para a saúde, Pedro Ramos, explicou ao jornal Público que o objetivo foi "englobar todos os enfermeiros para, de alguma forma, repararmos o que tem sido uma injustiça para este grupo de profissionais, fundamental para o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira".



Esta decisão agradou ao Sindicato dos Enfermeiros da Região Autónoma da Madeira (SERAM) que afirma que no entanto, a regionalização desta decisão cria uma diferenciação para com os colegas do continente.



Esta é a segunda vez que o Governo Regional da Madeira chegou a um acordo sobre os descongelamentos de salários com uma classe, enquanto as discussões continuam no Governo Central. Em outubro que o Conselho do Governo Regional aprovou a recuperação total do tempo em que as carreiras dos professores estiveram congeladas, uma devolução faseada que começou em janeiro de 2019.

O Governo Regional da Madeira decidiu, depois de negociação com os sindicatos dos enfermeios, pagar a verba para os anos em que o tempo de serviço dos enfermeiros esteve congelado.O custo desta medida será de quatro milhões de euros, de acordo com o jornal Público, com os enfermeiros a receber a devolução da verba já a partir de maio. O processo vai alongar-se até 2012. Até ao final do ano, os enfermeiros a trabalharem na Madeira vão receber 15% do reposicionamento remuneratório. Em 2020 vão recuperar mais 42% e em 2021 os 43% restantes.