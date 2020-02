Um juiz da Audiência Nacional rejeitou uma proposta apresentada pela Confederação Sindical das Comissões Obreras e decretou que é legal a Galp Espanha descontar do salário dos trabalhadores as pausas para fumar um cigarro ou beber um café. Em Portugal isso nunca poderia acontecer, garante a advogada Rita Garcia Pereira. O Código do Trabalho não o permite.

"Nem todos os intervalos são considerados tempo de não trabalho. Tanto cá, como lá. Pausas para ir à casa-de-banho ou tomar medicamentos, por exemplo", explica a advogada, são consideradas "pausas laborais". Estes intervalos na jorna não entram na decisão judicial, estando a mesma limitada a pausas de cariz "lúdico", como fumar ou beber café. Mas a decisão tomada em Espanha provavelmente aconteceria no nosso país pelo simples motivo do direito a pausa estar consagrado no código de trabalho e nas empresas.

A advogada Garcia Pereira remete para o Código do Trabalho, mais especificamente para o artigo 197.º onde se pode ler que o tempo de trabalho deve ter em conta uma "pausa diária de cerca de 15 minutos". Segundo a jurisprudência que decretou esta prática, explica-se que as práticas que aconteçam de forma constante e sem objeção por parte da chefia durante um prolongado período de tempo devem ser respeitados sem que seja exigido mais tempo de trabalho.

"Isto nunca aconteceria em Portugal. Provando-se que existia o uso de fazer pausas diárias para café ou tabaco - e bastariam testemunhos dos trabalhadores -, dificilmente uma proposta como esta se aguentaria em tribunal", declara Rita Garcia Pereira.

Assim, explica a causídica, o uso de fazer uma pausa diária de 15 minutos deve ser respeitado pelas empresas portuguesas, não podendo esta diretiva ser revertida, mesmo na Galp. Isto quer dizer que os trabalhadores portugueses terão direito a pausas sem desconto no salário e os seus colegas em Espanha não.

As Comissões Operárias queriam que o cálculo do tempo derivado da implementação de um sistema de registo do dia de trabalho fosse declarado nulo e sem efeito, para que não afetasse os intervalos para tomar o pequeno-almoço, um café ou fumar um cigarro, tempos que até essa altura estavam integrados como trabalho dentro da jornada do dia, sem registo ou tempo descontado.

Com esta decisão do tribunal, da qual os sindicalistas já anunciaram que iriam recorrer, termina também a atribuição de horas extraordinárias que não sejam decretadas expressamente pelo patrão. "Por exemplo: se eu lhe der uma tarefa para cumprir e disser que tem a noite inteira para fazer aquilo, pode contabilizar horas extraordinárias. Se lhe entregar a tarefa e pedir que seja entregue até à manhã seguinte, não se podem contabilizar horas extraordinárias", explica a advogada.

As Comissões Operárias também queriam que fosse eliminada a decisão de que o tempo passado numa viagem de negócios não fosse contado como tempo de trabalho, tendo este pedido sido negado.

Segundo a sentença, a Galp pode regular e estabelecer novos horários em que não se trabalha e que até agora estavam incluídos na jornada de trabalho "de forma unilateral".

As Comissões Operárias já apresentaram um recurso à sentença que consideram ser "uma fraude à lei" laboral espanhola.

A Galp Energia tem 623 postos de abastecimento de combustíveis e 226 lojas em Espanha.