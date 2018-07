O descongelamento das carreiras iniciou-se a 1 de Janeiro de 2018, mas o efeito nas remunerações dos trabalhadores vai sentir-se em quatro momentos diferentes (metade em 2018, em Janeiro e em Setembro, e a outra metade em 2019, em Maio e em Dezembro).



Em entrevista ao jornal Público, sobre o tema, Mário Centeno, o ministro das Finanças, garantiu: "Ficarei satisfeito se conseguirmos, no período de tempo durante o qual decorre o descongelamento, que todas as situações sejam clarificadas e identificadas e que os trabalhadores recebam os retroactivos a que têm direito". O descongelamento das carreiras iniciou-se a 1 de Janeiro de 2018, mas o efeito nas remunerações dos trabalhadores vai sentir-se em quatro momentos diferentes (metade em 2018, em Janeiro e em Setembro, e a outra metade em 2019, em Maio e em Dezembro).Segundo o executivo, cerca 80% dos funcionários públicos terão direito a progredir este ano, o que, grosso modo, corresponderá a 480 mil trabalhadores.Em entrevista ao jornal Público, sobre o tema, Mário Centeno, o ministro das Finanças, garantiu: "Ficarei satisfeito se conseguirmos, no período de tempo durante o qual decorre o descongelamento, que todas as situações sejam clarificadas e identificadas e que os trabalhadores recebam os retroactivos a que têm direito".

No final de Junho eram perto de 66 mil os trabalhadores ao serviço do estado que foram abrangidos pelo descongelamento das progressões e das promoções. Estes números significam que cerca de 60% dos trabalhadores do sector empresarial do Estado tiveram uma valorização remuneratória.Os números foram avançados pela Inspeção-Geral de Finanças (IGF) e dizem respeito a mais de metade do total dos 110.757 trabalhadores do sector empresarial do Estado, avança o jornal Público, esta terça-feira. A maior parte das pessoas abrangidas trabalhavam em organismos públicos e 66 mil nas empresas públicas.De acordo com estes dados e somando a administração pública e as empresas públicas, foram 344 mil os trabalhadores que tiveram aumentos salariais graças ao descongelamento das carreiras registado a 1 de Janeiro de 2018.