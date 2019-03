Vieira da Silva defende alterações nos futuros aumentos das pensões

A sete meses das eleições legislativas, Vieira da Silva sustentou que deve ser lançado "um debate" sobre eventuais alterações à fórmula de cálculo das pensões, garantindo atualizações ao nível da inflação a mais pensionistas, considerando o nível de contribuições, e diminuindo o peso do crescimento na forma de atualização das pensões.





Quanto à fórmula de atualização da pensões "as críticas que são feitas têm razão de ser, é algo que temos de reavaliar para o futuro", disse o ministro, no discurso de comentário ao relatório.

O que a OCDE recomenda é que a fórmula que determina os aumentos anuais das pensões deixe de depender tanto de escalões estanques relacionados com a economia, e passe a assegurar aumentos ao nível da inflação às pensões de até 1.307,28 euros (3 IAS), quando agora estes só estão assegurados até aos 871,52 euros (2 IAS) e apenas quando a economia cresce acima de 2%.

Só que a OCDE pede uma contrapartida: para isto acontecer, seria necessário baixar as taxas de formação das pensões para financiar estes aumentos mais generosos.

Vieira da Silva não referiu a contrapartida mas, questionado pelos jornalistas, desenvolveu a ideia que não quer que seja entendida como uma "proposta política".

"Devia ser feito um debate utilizando, entre outros, este contributo da OCDE que é extremamente importante. A OCDE salienta que temos um sistema que com os atuais níveis de crescimento económico faz com que uma parcela de pensões que não são muito altas esteja condenada a nunca ter aumentos [reais]", disse o ministro.

Vieira da Silva tinha sustentado que os aumentos não devem depender apenas da inflação e do PIB. "Há outros fatores como as contribuições recebidas em que podemos pensar. Não estou a fazer nenhuma proposta política, não estamos na altura de o fazer, estou a tirar conclusões deste estudo que é um estudo importante", justificou.

No final de um conjunto de respostas aos jornalistas sobre as várias propostas apresentadas pela OCDE, o ministro do Trabalho deu a entender que nada de estrutural será feito a curto prazo, mas admitindo que as ideias possam surgir durante a campanha eleitoral.

"Este estudo é alimento para a discussão, alimento para o pensamento, numa altura em que se debatem estas questões para o futuro de Portugal. Estamos em período pré-eleitoral, é natural que estas questões sejam mais discutidas neste quadro do que propriamente na ação governativa".