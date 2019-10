O número de vagas para internato médico no próximo ano ascende a 1.830, com o Centro Hospitalar Lisboa Norte a voltar a ter formação nas especialidades de otorrinolaringologia e pneumologia.Segundo o mapa oficial de capacidades formativas para novos médicos especialistas, datado de 4 de outubro, há 1.297 vagas para especialidades hospitalares, 491 para medicina geral e familiar, 36 para saúde pública e seis para medicina legal.Trata-se do maior número de sempre de vagas para formar novos médicos especialistas, como já tinha antecipado o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães.O Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte ( CHULN ), que integra o Hospital Santa Maria e o Hospital Pulido Valente , voltou a ter vagas atribuídas em otorrinolaringologia e em pneumologia.No caso da pneumologia, o hospital tinha perdido no ano passado a capacidade formativa na sequência de denúncias relativas a situações irregulares, como o caso de internos que estariam a fazer urgência sozinhos.Também no caso de otorrinolaringologia, a Ordem dos Médicos considerou que não estiveram reunidas as condições exigíveis para formar médicos especialistas, situação entretanto ultrapassada.