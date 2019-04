Wizink: um cartão, muitas reclamações

Quando Manuel foi hospitalizado, em março de 2018, Mariana, 42 anos, passou a gerir as contas bancárias dos pais, já idosos. "Foi nessa altura que me deparei com vários créditos contraídos pelo meu pai". Um dos mais avultados resultava da adesão a dois cartões de crédito da marca Wizink, um em nome de Manuel e outro em nome de Irene, a mulher. "A minha mãe só se lembra de ter assinado uns papéis num centro comercial. Nunca usou o cartão. Era o meu pai que recorria ao crédito, ainda que para gastos pequenos." Neste momento, o Wizink reclama ao casal o pagamento de mais de 11 mil euros (8 mil em nome de Irene e 3 mil em nome de Manuel), que a família não tem como liquidar.Manuel acabaria por morrer em agosto do ano passado. As dívidas não desapareceram. De acordo com o Relatório de Supervisão Comportamental 2018, divulgado pelo Banco de Portugal na semana passada, o Wizink Bank (o banco espanhol que adquiriu a carteira de clientes do Barclaycard em 2017) ocupa o segundo lugar no ranking das empresas com mais reclamações por 1.000 contratos de crédito aos consumidores, à frente da Volkswagen Bank GMBH (3ª lugar), e do Banco CTT ( em 4º) – em primeiro surge a Caixa Leasing e Factoring.





Assine já a edição digital por 1€ para ler o artigo na íntegra ou encontre-o na edição em banca a 17 de abril de 2019.

Se já é assinante, leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO.